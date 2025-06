Con la droga in una scatola di caramelle | 22enne arrestato

Una scena che sembra uscita da un film: 12 grammi di cocaina nascosti in una scatola di caramelle. È quanto ha scoperto la polizia a Firenze, arrestando un 22enne albanese durante un controllo in zona Coverciano. Il giovane, nel tentativo di sfuggire alla pattuglia, ha cercato di eludere l’intervento, ma è stato prontamente fermato. La vicenda mette ancora una volta in luce i metodi ingegnosi dei trafficanti e l’impegno delle forze dell’ordine nel combattere lo spaccio.

Firenze, 26 giugno 2025 - Scoperto con 12 grammi di cocaina nascosti in una scatola di caramelle. Per questo un 22enne albanese è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio dalla polizia durante un controllo in piazza Leon Battista Alberti, in zona Coverciano a Firenze. Il giovane in un primo momento ha tentato di eludere il controllo dirigendosi verso una direzione opposta rispetto a quella degli agenti ma è stato raggiunto, identificato e perquisito. Gli agenti hanno rinvenuto all'interno del suo marsupio un involucro contenente la sostanza stupefacente e 300 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Con la droga in una scatola di caramelle: 22enne arrestato

