Con la 7a edizione di ‘Good food makers Barilla scommette su futuro sistema alimentare

Barilla, con la 7ª edizione di ‘Good Food Makers’, dimostra ancora una volta di credere nel potenziale dell’innovazione per plasmare un futuro alimentare sostenibile e all’avanguardia. Dopo quasi 150 anni di storia, il gruppo si apre a nuove collaborazioni e soluzioni tecnologiche, affrontando le sfide di un mercato in continua evoluzione. È in quest’ottica che l’azienda si prepara a scrivere il prossimo capitolo della sua eccellenza, guidando il cambiamento con visione e passione.

(Adnkronos) – Una storia lunga quasi 150 anni guarda al futuro: in uno scenario globale segnato da evoluzioni tecnologiche e nuove aspettative dei consumatori, il Gruppo Barilla sceglie di rinnovare il suo impegno verso l’innovazione, aprendosi al confronto con partner della propria filiera per identificare insieme soluzioni tecnologiche, dinamiche e visionarie. È in quest’ottica che . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: edizione - food - makers - barilla

Tra arte e gusto: a Vietri sul Mare la prima edizione di Divina Food Experience - Mercoledì 21 maggio, dalle 18 alle 23, Vietri sul Mare ospiterà la prima edizione di Divina Food Experience – Vietri tra Arte & Gusto.

Con la 7a edizione di 'Good food makers, Barilla scommette su futuro sistema alimentare; Good Food Makers, al via la call di Barilla per l’innovazione nell’agroalimentare; Barilla scommette sul futuro, al via il Good Food Makers.

Con la 7a edizione di 'Good food makers, Barilla scommette su futuro sistema alimentare - Una storia lunga quasi 150 anni guarda al futuro: in uno scenario globale segnato da evoluzioni tecnologiche e nuove aspettative dei consumatori, il Gruppo Barilla sceglie di rinnovare i ... Scrive msn.com

Good Food Makers, al via la call di Barilla per l’innovazione nell’agroalimentare - Le tre realtà vincitrici parteciperanno a un percorso collaborativo di quattro settimane con figure professionali di Barilla e delle aziende partner ... Segnala ilsole24ore.com