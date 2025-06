Con il Piccolo Salumante si educano i bambini a conoscere ed apprezzare i prodotti di qualità

Con il piccolo salumante, i bambini imparano a conoscere e valorizzare prodotti di alta qualità, creando una cultura alimentare consapevole e duratura. In un mondo in rapido cambiamento, dove le tradizioni si evolvono in tempi record, è fondamentale educare le nuove generazioni al rispetto delle eccellenze gastronomiche. Solo così possiamo garantire un futuro più sano e rispettoso delle radici culinarie italiane, promuovendo una consapevolezza che si tramanda di generazione in generazione.

I tempi oggi cambiano con una rapidità sconvolgente, i “salti generazionali” si misurano in pochi anni e non più in decenni ed anche la cultura alimentare, frutto di lenti e consolidati passaggi sovrastrutturali, ci mostra ora differenziazioni importanti, sicuramente favoriti dalla imperante. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

