Comunità in festa per don Zafarana Oggi Montepulciano celebra i 15 anni della sua ordinazione

Comunit224 si unisce in festa per don Domenico Zafarana, un giovane sacerdote che, con passione e dedizione, ha lasciato un’impronta profonda a Montepulciano. Celebrando i suoi 15 anni di ordinazione, questa giornata è l’occasione per riconoscere il suo impegno non solo nel mondo spirituale, ma anche in quello culturale e sociale. Un esempio di vocazione autentica, capace di ispirare e unire la comunità.

Un sacerdote giovane, profondamente inserito nella comunità non solo religiosa ma anche in quella culturale e sociale, con ampie responsabilità e con in tasca, ormai da oltre dieci anni, il tesserino da giornalista. Può essere il profilo di don Domenico Zafarana, parroco di Montepulciano, che sabato, dalle 18, nel Santuario di Sant’Agnese, festeggia quindici anni dall’ordinazione presbiteriale. In realtà descrivere un sacerdote di soli 39 anni che da quasi sedici, subito dopo il diaconato, è inserito in una realtà così complessa e articolata richiederebbe molto più spazio. A chiamarlo, a ottobre 2009, fu il vescovo Rodolfo Cetoloni, che, dopo averlo conosciuto in Seminario a Siena, lo volle subito con sé; è stato prima vice-parroco, con don Azelio Mariani, poi da settembre 2012 gli è stata assegnata questa ampia responsabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Comunità in festa per don Zafarana. Oggi Montepulciano celebra i 15 anni della sua ordinazione

In questa notizia si parla di: anni - comunità - zafarana - montepulciano

Forteto: morto Rodolfo Fiesoli, fondatore della Comunità. Era stato condannato a 14 anni - È morto a Padova, all'età di 84 anni, Rodolfo Fiesoli, fondatore della Comunità Il Forteto. Al centro di una controversa vicenda giudiziaria, Fiesoli era stato condannato a 14 anni per abusi all'interno della comunità.

?Abbazie Toscane, pubblicata una nuova plaquette; Corone rubate da San Biagio di nuovo sulla Madonna; Montepulciano, il prete annuncia: “Accaduto un fatto straordinario”.