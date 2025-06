Comunicazioni urgenti dal CUP Asl ma è una truffa

Attenzione, cittadini di Avellino! Un sms truffa sta tentando di ingannarvi fingendosi il CUP ASL. Il messaggio invita a chiamare un numero a pagamento per presunte comunicazioni urgenti, ma si tratta di una trappola. L’ASL avverte: ignorate, eliminate e non richiamate. La sicurezza dei vostri dati e del vostro denaro è fondamentale: restate vigili e informati per evitare di cadere nelle trappole dei truffatori.

A seguito di numerose segnalazioni giunte all'URP e al Call Center l'ASL di Avellino avverte che molti cittadini stanno denunciando di aver ricevuto un sms da un finto CUP. Nel testo del messaggio si chiede di contattare con urgenza un numero 899 per importanti comunicazioni, ricorrendo ad un numero a pagamento a danno dei cittadini. L'Azienda raccomanda di ignorare il messaggio, eliminarlo e non richiamare.

In questa notizia si parla di: comunicazioni - urgenti - truffa - cittadini

