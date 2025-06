Comune di Arezzo | le pratiche in Consiglio Comunale

Arezzo si prepara a un importante cambiamento nel servizio di trasporto scolastico, approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale con 27 voti favorevoli. Con la proposta del vicesindaco Lucia Tanti, il nuovo regolamento mira a garantire equità, trasparenza ed efficienza nell’accesso e nella gestione del servizio. L’obiettivo è migliorare l’esperienza degli alunni e delle famiglie, assicurando un inizio dell’anno scolastico più sereno e organizzato.

Arezzo, 26 giugno 2025 – Consiglio Comunale le pratiche Approvato all’unanimità con 27 voti favorevoli, su proposta del vicesindaco Lucia Tanti il nuovo regolamento comunale del servizio di trasporto scolastico, “esigenza sorta dalla necessità di assicurare criteri di equità, trasparenza ed efficienza nell’accesso e nella gestione. Il testo entrerà in vigore con il nuovo anno scolastico, l’utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ‘domiciliare’: andiamo a prenderli e li riportiamo a casa. Ma la retta mensile sarà decurtata del 40% nel caso in cui in fase d’iscrizione, venga deciso di utilizzare il servizio solo per l’andata o solo per il ritorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it