Compie 20 anni la commedia romantica con Will Smith ed Eva Mendes | stasera in tv c' è Hitch - Lui sì che capisce le donne

compie 20 anni la commedia romantica con Will Smith ed Eva Mendes. Stasera in TV, il divertente “Hitch – Lui sì che capisce le donne” celebra due decenni di ironia e romanticismo. Ricordate quella sensazione di speranza e risata che ci regala questa pellicola? È arrivato il momento di rivivere le emozioni di un film che, ancora oggi, ci insegna come conquistare il cuore con stile e autenticità.

Avete mai desiderato avere un manuale d’istruzioni per conquistare quella persona che vi fa battere il cuore? Beh, nel 2005 Hollywood ha provato a costruirne uno con un film: Hitch – Lui sì che capisce le donne, una commedia che ha fatto innamorare milioni di spettatori in tutto il mondo. Sono passati 20 anni da quando Will Smith è “salito in cattedra” nei panni di un consulente amoroso per uomini impacciati e un po’ imbranati. Finendo per dover, invece, curare se stesso. Con l’aiuto dell’affascinante Eva Mendes. Se non lo avete mai vista, stasera in tv alle 21.25 su Italia 1 e in contemporanea streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity, va in onda la commedia romantica col divo che, fino a quel momento, o aveva fatto ridere o si era dato all’azione. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Compie 20 anni la commedia romantica con Will Smith ed Eva Mendes: stasera in tv c'è "Hitch - Lui sì che capisce le donne"

In questa notizia si parla di: hitch - commedia - compie - anni

“Hitch”, la commedia romantica di Will Smith compie 20 anni: dove e perché vederla stasera in tv; Su Netflix un classico della commedia romantica americana: un bel film con Will Smith e Eva Mendez.; Le 33 migliori commedie romantiche su Netflix.

Will Smith sviluppa il sequel di Hitch: la commedia romantica torna dopo 20 anni - MSN - Lui sì che capisce le donne, la commedia romantica del 2005 con Will Smith, è ufficialmente in fase di sviluppo. msn.com scrive

Will Smith sviluppa il sequel di Hitch: la commedia romantica torna dopo 20 anni - Movieplayer.it - Lui sì che capisce le donne, la commedia romantica del 2005 con Will Smith, è ufficialmente in fase di sviluppo. Secondo movieplayer.it