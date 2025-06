Compensi d’oro a portaborse consiglio regionale processo rinviato coi dubbi sulla ‘Salva Campania’

Un nuovo capitolo si apre nel controverso scenario dei compensi milionari ai portaborse del consiglio regionale della Campania. L’udienza del processo erariale, rinviata al 23 ottobre, solleva ancora dubbi sulla trasparenza e legittimità di queste ingenti somme, con il presidente Oricchio che parla di un possibile passo verso la questione di costituzionalità . È il momento di capire cosa si nasconde dietro questa intricata vicenda.

Tempo di lettura: 2 minuti Processo erariale sui maxi compensi ai portaborse del consiglio regionale, udienza rinviata al prossimo 23 ottobre. “Al fine di valutare l’eventuale proposizione della questione di legittimitĂ costituzionale” spiega il presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Campania, Michele Oricchio. Il collegio accoglie la richiesta dei pubblici ministeri Davide Vitale e Mauro Senatore. Un’istanza a cui non si oppongono i difensori dei 17 citati a giudizio. Tra essi 7 consiglieri in carica e sei ex, tutti dell’ufficio di presidenza dell’aula. Con loro anche quattro alti dirigenti del Consiglio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Š Anteprima24.it - Compensi d’oro a portaborse consiglio regionale, processo rinviato coi dubbi sulla ‘Salva Campania’

In questa notizia si parla di: compensi - portaborse - consiglio - regionale

Compensi d'oro a portaborse consiglio regionale, processo rinviato coi dubbi sulla 'Salva Campania'; Processo sugli stipendi ai portaborse, dubbi di costituzionalitĂ . Procedimento al via davanti alla Corte dei Conti della Campania; Stipendi d'oro a portaborse, Corte dei Conti valuta ricorso a Consulta su norma 'salva consiglieri' campani.

Consiglio regionale, portaborse e fedelissimi con gli stipendi d’oro - Notificate 17 richieste di risarcimento ai danni di politici e funzionari che hanno consentito i “compensi illegittimi”. Da napoli.repubblica.it

Portaborse in Regione, blitz al Senato ok alla norma per affossare l’indagine - Una norma che “sana” compensi giudicati illegittimi, elargiti per anni ai segretari dei politici in Regione. napoli.repubblica.it scrive