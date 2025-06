Como Thiaw oltre a Morata Manca l' ok di Malick per una operazione da 45 milioni totali

In un mercato calcistico infuocato, Como si prepara a rinforzare la sua rosa con l’arrivo di Thiaw, ma resta in attesa delle ultime conferme: anche Morata e Malick sono ancora fuori dal definitivo via libera. La trattativa per il centrale tedesco, obiettivo prioritario, si fa intrigante, mentre l’affare Alvaro dipende dall’ok del Galatasaray. Il countdown è iniziato: cosa riserverà questa sessione di mercato?

Il centrale tedesco obiettivo dei comaschi, che gli offrono un ingaggio fino a 4 milioni a stagione. Per il trasferimento di Alvaro manca l'ok del Galatasaray. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Como, Thiaw oltre a Morata. Manca l'ok di Malick per una operazione da 45 milioni totali

