Como show | 30 milioni e due super colpi in arrivo è squadra da Champions

Il Como non si ferma più: con 30 milioni pronti per due grandi acquisti, si prepara a scalare le vette del calcio europeo. La promessa dei fratelli Hartono di trasformare il club in una realtà solida e competitiva sta iniziando a prendere forma, rendendo la squadra da Champions una prospettiva concreta. Con un patrimonio così importante alle spalle, il futuro si presenta ricco di sfide e successi. La strada verso l’élite è appena iniziata e il meglio deve ancora arrivare.

Il Como non si ferma più: il club lariano ha pronti 30 milioni per un doppio colpo di assoluto spessore. Con questi due acquisti è una squadra da Champions L’avevano promesso i fratelli Hartono al momento dell’acquisto del club: il Como dovrà diventare una realtà solida italiana e poi europea. D’altronde, con il patrimonio che posseggono, non è nemmeno così difficile riuscirci. La prima stagione, quella appena conclusa, è stata di assestamento in Serie A. Decimo posto con una salvezza raggiunta con larghissimo anticipo. La rivelazione dell’intero campionato, al pari di Cesc Fabregas, uno dei tecnici più promettenti e destinato a grandi avventure e risultati. 🔗 Leggi su Sportface.it

Calciomercato Como, acquisto da urlo per Fabregas: colpaccio da 30 milioni di euro - Il Como sorprende tutti con un colpaccio da 30 milioni di euro: l'acquisto di Cesc Fabregas! Dopo un avvio complicato, la squadra sta vivendo una stagione straordinaria in Serie A, risalendo fino al decimo posto con 48 punti.

Como, Thiaw oltre a Morata. Manca l’ok di Malick per una operazione da 45 milioni totali Malick Thiaw m deve prendere una decisione sul suo futuro. Il Como ha fatto una proposta importante per il Milan e soprattutto lui. Il cartellino verrebbe pagato circa 2 Vai su Facebook

Como, ufficiale l'acquisto più costoso della sua storia; Chivu vicino all'Inter, il Como blocca Fabregas e Sarri è a Formello. Le news di calciomercato live; Inter, all in su Fabregas: si spera di chiudere entro pochi giorni.

Como, la squadra di calcio femminile acquistata da un fondo americano: «Investiamo 100 milioni di dollari nel movimento» - Corriere della Sera - Como, la squadra di calcio femminile acquistata da un fondo americano: «Investiamo 100 milioni di dollari nel movimento» di Anna Campaniello A rilevare il Como Women il gruppo Mercury/13. Come scrive milano.corriere.it

Como, nuova big in Serie A? Mercato record, spesi più soldi di Milan e Juve - MSN - Il Como è la squadra che più di altre ha impressionato nella sessione di trattative appena conclusa, spendendo poco meno di 50 milioni (più di Milan e Juve) e guardando tutti dall’alto in ... Si legge su msn.com