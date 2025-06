Como-Milan asse caldo non solo Morata | si per Thiaw ecco cosa manca | CMIT

Il mercato estivo si infiamma con un inserto di novità che accende l’entusiasmo dei tifosi. Dopo la trattativa per Morata, ora spunta un’inedita alleanza tra Milan e Como anche per Malick Thiaw, il giovane difensore tedesco. Un accordo di massima intorno ai 25 milioni di euro apre le porte a un trasferimento che potrebbe cambiare le sorti delle due squadre. Ma cosa manca ancora per definire tutto? Restate sintonizzati, il futuro si sta scrivendo in queste ore.

Accordo di massima tra i due club per il cartellino del difensore tedesco. Ecco tutti i dettagli È caldo l’asse di mercato tra Milan e Como. Dopo Morata, molto vicino ai lariani, ecco che alla corte di Cesc Fabregas potrebbe finire presto Malick Thiaw. Come raccolto da Calciomercato.it, i due club hanno raggiunto un accordo di massima intorno ai 25 milioni di euro. Como-Milan asse caldo, non solo Morata: si per Thiaw, ecco cosa manca (LaPresse) – Calciomercato.it Thiaw è da oltre un anno sulla lista partenti del Milan. I rossoneri hanno dato il via libera alla chiusura dell’operazione, manca quindi solo il sì finale del difensore tedesco. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Como-Milan asse caldo, non solo Morata: si per Thiaw, ecco cosa manca | CM.IT

In questa notizia si parla di: ecco - como - milan - asse

Il 17 maggio le mura di Como e la fontana di Camerata saranno color arcobaleno: ecco il motivo - Sabato 17 maggio, dalle 20.00, le mura di Como e la fontana di Camerata si vestiranno di colori arcobaleno per celebrare la Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia.

La Serie A 2025/26 inizierà così: Atalanta-Pisa, Cagliari-Fiorentina, Como-Lazio, Genoa-Lecce, Inter-Torino, Juventus-Parma, Milan-Cremonese, Roma-Bologna, Sassuolo-Napoli, Udinese-Verona ? Vai su Facebook

Como-Milan asse caldo, non solo Morata: si per Thiaw, ecco cosa manca | CM.IT; Diretta live calciomercato 20 giugno 2025, Bonny-Inter ci siamo, asse Bologna-Napoli bollente, Juve torna di moda Sancho, Balotelli tra Cremonese e Palermo; Milan-Como, 29^ giornata di Serie A: la diretta.

Como-Milan asse caldo, non solo Morata: si per Thiaw, ecco cosa manca | CM.IT - Dopo Morata, molto vicino ai lariani, alla corte di Cesc Fabregas potrebbe finire presto Malick Thiaw. calciomercato.it scrive

“Como, salvate il porfido elegante e storico di via Milano e estendete la Ztl. Il bello deve essere anche fuori le mura” - Qualche giorno fa il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, ha annunciato l’avvio dei lavori di rimozione del porfido e successiva asfaltatura nella zona di San Bartolomeo e via Milano Bassa, con parte ... Lo riporta comozero.it