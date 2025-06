Como luce verde per Morata ma i lariani non si fermano | offerta al Milan anche per quel calciatore

Il Como si prepara a fare il grande salto sul mercato, con l’accordo già siglato per riportare in Italia l’attaccante spagnolo Alvaro Morata. Ma la società lariana non si accontenta: ha messo gli occhi anche su un altro talento del Milan, puntando dritto verso ulteriori rinforzi. La finestra di mercato si infiamma: il Como sta vivendo un momento di vera e propria esplosione, pronto a sorprenderti con mosse sorprendenti e colpi di scena.

Il Como scatenato sul mercato: accordo raggiunto con Alvaro Morata, ma i lariani non si fermano: chiesto anche un altro rossonero Alvaro Morata è pronto a tornare in Serie A: l’attaccante spagnolo ha detto sì al Como, con cui ha già raggiunto un’intesa verbale per il trasferimento. Manca soltanto un ultimo passaggio: la risoluzione anticipata . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Como, luce verde per Morata, ma i lariani non si fermano: offerta al Milan anche per quel calciatore

In questa notizia si parla di: como - morata - lariani - fermano

Calciomercato Como, si tenta il grande colpo Morata in attacco. Svelato il piano di Fabregas - Il calciomercato di Como si infiamma: dopo aver puntato sul promettente Baturina, la squadra pensa in grande e mira a un colpo da urlo in attacco.

Il Como ci prova anche per Gila: la risposta della Lazio; Morata verso Como? La Provincia: Quella telefonata con l’amico Fabregas; Serie A, novità per l'attacco del Como 1907? I lariani provano l'assalto all'ex bomber di Juventus e Milan.

Como, vicino il colpo Morata. Lo spagnolo avrebbe detto si ai lariani - Lo spagnolo avrebbe detto si ai lariani Alvaro Morata sarebbe molto vicino a diventare un calciatore del Como. informazione.it scrive

Calciomercato Como, ad un passo l’arrivo di Morata: svelato il fattore decisivo - Le ultime sulle mosse di calciomercato del Como, con l’obiettivo Alvaro Morata per rinforzare l’attacco. Lo riporta calcionews24.com