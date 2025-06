Commercianti in protesta al Ponte della Botte | Crollo degli affari chi ripaga i danni?

Frustrati e determinati, i commercianti del Ponte della Botte si sono riuniti in sit-in per chiedere risposte e soluzioni concrete. La chiusura prolungata sta mettendo a rischio le loro attività e il sostentamento delle famiglie. Chi ripagherà i danni subiti? È arrivato il momento che le istituzioni ascoltino le loro esigenze e agiscano per un rapido ritorno alla normalità .

Commercianti e titolari di attività ubicate in prossimità del Ponte della Botte hanno organizzato un sit-in di protesta coordinato da Confcommercio Provincia di Pisa contro la mancata riapertura completa dell'infrastruttura. "L'ultima riunione convocata dalla Provincia è stata la goccia che ha. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

