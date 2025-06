Commercianti del centro esclusi

Viviamo Civitanova manifesta il suo profondo disappunto per l’esclusione dei commercianti del centro dagli incontri formativi promossi dall’assessorato alle politiche sociali al Cuore Adriatico. La presidente Manola Gironacci denuncia un’approccio limitato che rischia di compromettere una reale sensibilizzazione sulle esigenze degli utenti con autismo. È fondamentale coinvolgere tutta la comunità, perché il benessere condiviso si costruisce insieme, e senza i negozianti il percorso rimane incompleto.

Incontri formativi promossi al Cuore Adriatico dall'assessorato alle politiche sociali per sensibilizzare i dipendenti alle esigenze di utenti con problemi di autismo, insorge Viviamo Civitanova. Manola Gironacci (nella foto), presidente dell'associazione, parla di "profondo disappunto riguardo all'esclusione dei negozianti del centro ed è inaccettabile che l'assessore Barbara Capponi scelga di focalizzarsi unicamente sul personale del centro commerciale, trascurando chi ogni giorno lavora instancabilmente per mantenere vive le attività del centro cittadino. Questa decisione è un chiaro segnale di una disparità di trattamento da parte dell'amministrazione comunale, che sembra favorire le grandi strutture commerciali a discapito dei piccoli negozi, cuore pulsante della nostra comunità".

