Commerciante ucciso nel Varesotto | fermato un uomo | Ripreso dalle telecamere mentre si cambiava dopo l' omicidio

Un tragico episodio scuote il Varesotto: un commerciante è stato ucciso e, nelle immagini riprese dalle telecamere di sicurezza, un uomo viene catturato mentre si cambia poco distante dal luogo del delitto, con una maglietta presumibilmente insanguinata. La scena, sotto gli occhi delle telecamere, potrebbe rivelare dettagli cruciali per la svolta delle indagini. Le autorità sono ora sulle tracce dell’autore, determinati a fare luce su questa drammatica vicenda.

Nei filmati delle telecamere di sicurezza lo si vedrebbe mentre, a pochi metri dal negozio, si toglieva la maglietta probabilmente sporca di sangue.

Varese - Il titolare di una cartoleria di lusso, Davide Gorla, 50 anni, è stato ucciso a coltellate nel centro di Busto Arsizio, nel Varesotto, da un uomo che è poi fuggito. È accaduto poco dopo le 18. Sul posto è intervenuta la polizia e in tutta la zona, a partire dal c

