Commerciante ucciso a Busto Arsizio fermato un conoscente della vittima | è stato individuato grazie alle telecamere

Una tragedia scuote Busto Arsizio: Davide Gorla, commerciante di 65 anni, è stato brutalmente ucciso nel suo negozio. Grazie alle immagini delle telecamere, le forze dell’ordine hanno individuato e fermato un conoscente della vittima, nel cuore della notte. La comunità aspetta con ansia risposte su un possibile movente ancora da chiarire. La vicenda evidenzia come la giustizia possa agire in tempi rapidi anche nelle situazioni più delicate.

Un uomo è stato fermato per l’omicidio di Davide Gorla, il commerciante di 65 anni ucciso intorno alle 18 di mercoledì nel suo negozio di articoli da scrittura in centro a Busto Arsizio (Varese). A quanto si apprende, il fermato è un conoscente della vittima: il possibile movente non è ancora stato ricostruito. Il provvedimento emesso dalla Procura è stato eseguito poco dopo mezzanotte: il presunto assassino, descritto come brizzolato e di mezza età, era stato visto da alcuni testimoni e ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre si cambiava la maglietta – presumibilmente sporca di sangue – a un centinaio di metri dal luogo dell’omicidio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it