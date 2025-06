Commercialisti nell’area ex Tempesti | accordo con il Capitini

Nel cuore dell’area ex Tempesti, i commercialisti si uniscono per rafforzare la loro presenza attraverso un nuovo accordo con il Capitini. Inoltre, Xpertia apre una sede ad Agliana, consolidando un progetto innovativo che unisce studi di fama nazionale e internazionale. Questa aggregazione di professionisti esperti, tra cui Chiostri Conti Dani & Partners e Simone Bonacchi, promette di offrire servizi ancora più efficienti e personalizzati, portando avanti l’eccellenza nel settore.

Anche una sede aglianese per Xpertia, aggregazione di commercialisti e consulenti del lavoro, con lunga esperienza e contatti a livello nazionale e internazionale. Xpertia è un progetto innovativo, nato da pochi mesi, che aggrega lo studio fiorentino Chiostri Conti Dani & partners, Simone Bonacchi di Quarrata (commercialista con studio in via Chiusa ad Agliana), Roberto Caramelli, nato alla Ferruccia di Agliana, con lunga esperienza professionale a Bologna, ai quali si aggiunge lo studio fiorentino Bettarini, per la consulenza del lavoro. Xpertia ha due sedi a Sesto Fiorentino, una a Firenze, una ad Agliana e una a Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it