Commento al Vangelo di oggi 26 giugno 2025 | Mt 7,21-29

Oggi il Vangelo di Matteo ci invita a riflettere sulla vera essenza della fede: non basta chiamare Dio "Signore", ma è necessario vivere secondo la Sua volontà. In questo giovedì della XII settimana del tempo ordinario, lasciamoci illuminare dal Signore e chiediamo la grazia di essere autentici discepoli, pronti a mettere in pratica le sue parole, affinché la nostra vita rifletta davvero il suo amore e la sua misericordia. Solo così entreremo nel regno dei cieli.

Meditiamo il Vangelo del 26 giugno 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Dal vangelo di oggi:«Non chiunque mi dice: “Signore, Signore”, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli». Giovedì della XII settimana del tempo ordinario Dal Vangelo secondo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Commento al Vangelo di oggi 26 giugno 2025: Mt 7,21-29

In questa notizia si parla di: vangelo - giugno - commento - signore

Commento al Vangelo di oggi 1° giugno 2025: Lc 24,46-53 - Il Vangelo del 1° giugno ci invita a riflettere sull'importanza di rimanere aperti all'azione dello Spirito Santo.

Paolo Curtaz – Commento al Vangelo del 25 Giugno 2025 Dai frutti riconosciamo le persone, dice il Signore. Da come il “dentro” emerge nella vita, nei gesti, nelle scelte riusciamo a capire il valore delle affermazioni, delle prese di posizione, delle scelte. Le p Vai su Facebook

Chiediamo al Signore la vera bontà - VANGELO E COMMENTO - 23 giugno 2025 https://youtu.be/3hOdYr1vwOQ?si=m5JOXGXhukLgu6yu… via @YouTube Vai su X

Paolo Curtaz - Commento al Vangelo di domenica 22 Giugno 2025 -; Commento al Vangelo dell’Arcivescovo – Lunedì 23 giugno 2025; p. Luca Arzenton - Commento al Vangelo di oggi, 24 Giugno 2025 -.

Commento al Vangelo di oggi 24 giugno 2025: Lc 1,57-66.80 - Meditiamo il Vangelo del 24 giugno 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. lalucedimaria.it scrive

Commento al Vangelo di oggi 23 giugno 2025: Mt 7,1-5 - Meditiamo il Vangelo del 23 giugno 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Scrive lalucedimaria.it