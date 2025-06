Comedy film fest | Giancarlo Giannini a luglio a Maruggio Cinquant' anni dall' uscita nelle sale di Pasqualino Settebellezze

Preparati a vivere un’estate all’insegna del sorriso e della cultura con il Comedy Film Fest 2025! Dopo il successo dello scorso anno, Maruggio ospiterà dal 18 al 20 luglio tre giorni di cinema, arte e tradizioni locali, culminando in un grande Gran Galà. Tra spettacoli, celebrità e omaggi indimenticabili, questa edizione celebra anche i cinquant’anni di "Pasqualino Settebellezze" di Giancarlo Giannini. Non perdere l’appuntamento: il divertimento e la storia ti aspettano nel cuore della Puglia!

Di seguito il comunicato: Dopo lo strepitoso successo a Manduria dello scorso anno, il Comedy Film Fest rinnova ancora una volta il suo appuntamento pugliese per l’estate 2025, con tre giorni di grande cinema, arte ed eccellenze del territorio a Maruggio (TA) dal 18 al 20 luglio, fra il centro storico del comune ionico e l’area costiera di Campomarino. In particolare, sarà qui che si svolgerà il Gran Galà dell’ultima serata, in cui è prevista la cerimonia finale di premiazione. In attesa della conferenza stampa, programmata per gli inizi del mese venturo ed a cui saranno invitate a partecipare le testate giornalistiche e le emittenti radiotelevisive, il Direttore Generale, Dario Pinelli, e il Direttore Artistico, Maximilian Law, annunciano il primo dei prestigiosi ospiti del CFF, cioè Giancarlo Giannini. 🔗 Leggi su Noinotizie.it