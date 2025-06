Come un padre – Carlo Mazzone storia e storie di un calcio d’altri tempi proiezione alla Camera dei Deputati

Venerdì 27 giugno alle 17, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, si terrà la proiezione del docufilm “Come un padre – Carlo Mazzone, storia e storie di un calcio d’altri tempi”. Un evento che celebra la vita e il lascito di uno dei miti del calcio italiano, con un messaggio speciale del vicepresidente Fabio Rampelli. Un’occasione unica per rivivere le emozioni di un’epoca passata, e scoprire il cuore di un uomo che ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo dello sport.

ROMA – Venerdì 27 giugno, alle ore 17, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati si svolge la proiezione del docufilm “Come un padre – Carlo Mazzone, storia e storie di un calcio d’altri tempi”. Messaggio del vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli. Il dibattito, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. Carlo Mazzone, nato a Roma il 19 marzo 1937, è morto ad Ascoli Piceno il 19 agosto 2023. Era conosciuto con il soprannome di Sor Carletto o Sor Magara per via del caratteristico e spiccato accento romanesco. Detiene il record di panchine in Serie A, con 792 partite (797, calcolando anche 5 spareggi), nonché il primato di presenze ufficiali (1278) in panchina con squadre italiane; è inoltre, a pari merito con Alberto Malesani, il tecnico che si è seduto su più panchine diverse nella storia della massima serie italiana, allenando in tutto 11 club. 🔗 Leggi su Lopinionista.it