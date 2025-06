Come si vestivano d' estate la regina Elisabetta e tutte le altre royals negli anni 50 | pois righe fiori e tanto bianco

Negli anni '50, la moda delle reali si distingueva per eleganza e freschezza: pois, fiori e tanto bianco erano i protagonisti degli outfit estivi. Abiti che, pur rispettando la silhouette della vita stretta e gonne lunghe, evocano un fascino senza tempo. Un viaggio tra gli archivi fotografici ci svela come lo stile di allora possa ancora ispirare le tendenze moderne, dimostrando che l’eleganza classica non passa mai di moda.

Nella metà del secolo scorso le reali indossavano abiti freschi ma per questo non meno eleganti, accomunati dalla vita stretta e dalla lunghezza della gonna. Ci siamo tuffati negli archivi fotografici, scoprendo che gli outfit di decenni fa sarebbero perfetti anche oggi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Come si vestivano d'estate la regina Elisabetta e tutte le altre royals negli anni 50: pois, righe, fiori e tanto bianco

