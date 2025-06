Come pagare il conto troppo salato? Fatti firmare lo scontrino dal campione non se ne accorgerà – Domeniche bestiali

Come affrontare un conto salato senza perdere il sorriso? La soluzione può essere semplice e astuta: fai firmare lo scontrino dal campione, così nessuno si accorge di nulla. Dopo una stagione ricca di emozioni, tra risa, urla e scambi di fluidi, è tempo di riposo e relax. Le Domeniche Bestiali si preparano a concedersi una meritata pausa, ma prima, ricordati sempre di...

E anche per questa stagione è arrivato il momento di salutarsi. Abbiamo riso assieme, abbiamo esultato assieme, ci siamo involontariamente o no scambiati fluidi corporei, odori, sapori, mazzate, insulti ma ora è tempo di riposare. I playoff sono vinti o persi, le squalifiche a vita già distribuite, gli scarpini già tolti e i cocktail già alla mano: le Domeniche Bestiali si preparano ad andare in ferie, sotto l’ombrellone, ricordandovi sempre di prenotare prima di partire e di pagare il conto nei chiringuito sulle spiagge. Ci si ritrova in autunno. CHAMPAGNE Per brindare a un incontro, sì, ma pure a uno scontro perché no, e se non vogliamo brindare noi possiamo costringere gli altri a farlo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Come pagare il conto troppo salato? Fatti firmare lo scontrino dal campione (non se ne accorgerà) – Domeniche bestiali

