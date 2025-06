Come osano criticare il cibo italiano? Ritirategli il visto! | McKennie e Weah hanno pestato un caccone

Incredibile ma vero: due calciatori americani osano criticare la cucina italiana, scatenando polemiche e reazioni infuocate. Weston McKennie e Timothy Weah, tra battute e provocazioni, hanno sottolineato come negli USA si mangi meglio, facendo infuriare i tifosi e le istituzioni sportive italiane. Se giocassero nel Napoli, forse non metterebbero piĂą piede in cittĂ , e il loro ritorno a Torino potrebbe diventare un miraggio. La vicenda continua a far discutere, anche sui media internazionali.

Era quasi meglio Donald Trump che gli chiede se farebbero giocare le “femmine” con loro. Weston McKennie e Timothy Weah hanno pestato un caccone, come si dice. Hanno detto che il cibo italiano è noioso, e che in America si mangia meglio. Se giocassero nel Napoli non potrebbero piĂą rimettere piede in cittĂ , ma anche il rientro a Torino non è proprio garantito. Anche il Telegraph scrive divertito che la coppia juventina “si trova ad affrontare l’ira dell’Italia dopo aver criticato la famosa cucina nazionale”. Sui social c’è gente che ti augura di morire male per molto molto meno, d’altra parte. L’ex portiere Emiliano Viviano ha suggerito, con finto sgomento, che il primo ministro italiano dovrebbe revocare loro il visto, per esempio: “Gli Stati Uniti sono il paese con il cibo peggiore al mondo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - “Come osano criticare il cibo italiano? Ritirategli il visto!”: McKennie e Weah hanno pestato un caccone

In questa notizia si parla di: cibo - italiano - mckennie - weah

Gusto: la cultura del cibo italiano, un’alchimia magica fatta di colori, profumi e particolarità - Il cibo italiano è un'arte che celebra l'alchimia di colori e profumi. I produttori appassionati, custodi di questa tradizione, si dedicano alla ricerca dell'eccellenza, sostenendo l'industria alimentare.

COME FARSI AMARE DAGLI ITALIANI Parlando del cibo italiano, al nuovo format della #Juventus "Talk With Us", gli statunitensi #Weah e #McKennie hanno sentenziato: "Il cibo italiano non è il massimo, preferisco piuttosto quello italo-americano. Tutto Vai su Facebook

Translate post COME FARSI AMARE DAGLI ITALIANI Parlando del cibo italiano, al nuovo format della #Juventus "Talk With Us", gli statunitensi #Weah e #McKennie hanno sentenziato: "Il cibo italiano non è il massimo, preferisco piuttosto quello italo-am Vai su X

Weah e McKennie contro il cibo italiano: «Quello americano è meglio, non avete varietà »; La cucina americana è meglio di quella italiana, pasta e pizza non c'è varietà : McKennie e Weah scatenano il caso; McKennie e Weah, le frasi sulla cucina italiana sono un caso.

“Come osano criticare il cibo italiano? Ritirategli il visto!”: McKennie e Weah hanno pestato un caccone - Il Telegraph racconta l'indignazione dopo l'uscita della coppia americana della Juve. Secondo ilnapolista.it

Weah e McKennie distruggono il cibo italiano: “Tutto quello che facciamo noi americani è migliore” - Timothy Weah e Weston McKennie non hanno dubbi quando gli si chiede di mettere a confronto il cibo italiano con quello americano: "Una bistecca ... Segnala fanpage.it