Come nasce un oceano | due studi internazionali riscrivono l' evoluzione geologica dell' Africa orientale

Come nasce un oceano? Due studi internazionali, pubblicati su riviste del gruppo Nature, riscrivono l'evoluzione geologica dell'Africa orientale e ci svelano come tre placche tettoniche si stiano separando nella regione dell'Afar. Questa dinamica, ancora in atto, porterà alla formazione di un nuovo oceano, offrendo preziose intuizioni sui processi che plasmano il nostro pianeta. In entrambe le ricerche, l'Università ...

