Com' è Ironheart la nuova serie Marvel spin off di Black Panther | Wakanda Forever

Dopo gli eventi di Black Panther: Wakanda Forever, emerge Ironheart, la nuova serie Marvel che esplora la vita di Riri Williams. Cacciata dal suo progetto hi-tech, Riri torna a Chicago, tra perdite e sogni, tra tecnologia e magia, determinata a ritrovare sé stessa e il suo posto nel mondo. Questa avventura promette di svelare un microcosmo ricco di emozioni e scoperte, dove il coraggio si mescola all’innovazione...

Dopo gli eventi di Black Panther: Wakanda Forever, ecco Ironheart, che racconta la vita di Riri Williams e il suo microcosmo, sospeso tra perdite, sogni, tecnologia e magia. Cacciata dal suo programma di ricerca e applicazioni hi-tech dopo che il suo intelletto e la sua vivacità l'hanno portata a mettersi nei guai, Riri decide di tornare nella sua Chicago, per ritrovare i suoi cari e continuare a seguire, ora in un territorio familiare, i suoi sogni e le sue passioni (a volte, in modo quasi ossessivo). Ne viene l'ennesima serie che prova a mettere insieme i tanti elementi di un Marvel Cinematic Universe in costante evoluzione, riuscendoci solo in parte e in modo discontinuo.

Riri williams: la nuova ironheart in black panther wakanda forever - Nel cuore dell'universo Marvel, Riri Williams, alias Ironheart, emerge come una figura di grande innovazione e determinazione.

