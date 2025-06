Come fratelli parlano il regista e il cast | Una storia tenera su due padri che formano una famiglia

In un racconto intenso e sincero, il regista Antonio Padovan mette in scena la toccante storia di due padri, Giorgio e Alessandro, che affrontano con coraggio e amore il delicato percorso di diventare una nuova famiglia. Con interpretazioni profonde di Francesco Centorame e Pierpaolo Spollon, il film esplora il valore della solidarietà, dell’amicizia e della rinascita. Una narrazione che commuove e invita a riflettere sul vero significato di famiglia, lasciando il pubblico con il cuore pieno di speranza.

Il film diretto da Antonio Padovan vede protagonisti Francesco Centorame, Pierpaolo Spollon, Ludovica Martino, Paola Buratto e Mariana Lancellotti. Melissa e Sabrina sono amiche da sempre, fin da quando erano bambine. Una vita vissuta una al fianco dell'altra a cui il destino regala la gioia di una gravidanza vissuta insieme. Ma, poco dopo essere diventate madri, perdono la vita in un tragico incidente. I loro mariti, Giorgio e Alessandro, attoniti davanti al dolore e alla sfida di essere padri da soli, scelgono di aiutarsi a vicenda per crescere i figli. Nasce cos√¨ una nuova famiglia che Antonio Padovan racconta in Come fratelli, pellicola con protagonisti Francesco Centorame, Pierpaolo Spollon, Ludovica Martino, Paola Buratto e Mariana Lancellotti in sala dopo . 🔗 Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - Come fratelli, parlano il regista e il cast: ‚ÄúUna storia tenera su due padri che formano una famiglia‚ÄĚ

In questa notizia si parla di: famiglia - padri - fratelli - parlano

L'attacco, che ha colpito l'abitazione della famiglia, è costato la vita a nove fratelli: lui e il padre erano gli unici sopravvissuti Vai su Facebook

La nascita di una nuova famiglia nel film ‚ÄúCome fratelli‚ÄĚ: un racconto di amicizia e paternità - "Come fratelli", il film di Antonio Padovan, esplora la resilienza di due padri, Giorgio e Alessandro, uniti dalla perdita delle mogli e impegnati a crescere insieme i loro figli. Lo riporta ecodelcinema.com

Taormina, fuori concorso la strana famiglia di 'Come fratelli' - Presentato oggi fuori concorso alla 71^ edizione del Taormina Film Festival , 'Come fratelli', film diretto da Antonio Padovan ("Finché c'è Prosecco c'è Speranza", "Il Grande Passo") e scritto da Mart ... Come scrive msn.com