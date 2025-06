Come è stata raccontata la storia del bielorusso che ha aggredito un bambino di 2 anni a Mosca

Un inquietante episodio di violenza è stato condiviso sui social, mostrando un uomo che aggredisce un bambino di 2 anni all’aeroporto di Mosca. Tuttavia, le informazioni diffuse sono fuorvianti: la narrazione che attribuisce l’accaduto a un ebreo bielorusso e al bambino iraniano è sbagliata e priva di fondamenti. È fondamentale distinguere tra fatti verificati e false interpretazioni, per evitare diffamazioni e diffondere solo verità concrete.

Circola un video, registrato da una telecamera di sorveglianza dell’aeroporto Sheremetyevo di Mosca, che riprende un uomo mentre aggredisce e scaraventa a terra un bambino di appena 2 anni, facendogli sbattere violentemente la testa sul pavimento. Secondo la narrazione diffusa da alcuni utenti sui social, l’aggressore sarebbe un ebreo bielorusso, mentre il bambino sarebbe iraniano. La narrazione, di fatto, risulta scorretta. Per chi ha fretta. Non ci sono prove che l’uomo sia ebreo. Non risulta israeliano, come riportato da alcuni.. L’uomo è senz’altro bielorusso.. Secondo i media russi, il bambino era afghano e non iraniano. 🔗 Leggi su Open.online

