Come Brad Pitt e Damson Idris hanno imparato a guidare le auto di Formula 1 che in realtà hanno motori da F2

F1, il film, promette di portare sul grande schermo tutta l’adrenalina e il glamour delle corse automobilistiche di altissimo livello. Ma come hanno fatto Brad Pitt e Damson Idris a imparare a guidare le vetture di Formula 1, che in realtà dispongono di motori da F2? Scopriamo insieme il segreto dietro questa incredibile preparazione e il dietro le quinte di uno dei film più attesi dell’anno.

È uscito F1, il film, e il pubblico non potrebbe essere più entusiasta di vedere sul grande schermo Brad Pitt e Damson Idis insieme ad alcuni dei loro piloti preferiti. Stiamo parlando di uno dei progetti cinematografici più ambiziosi degli ultimi anni, con un budget di circa 250 milioni di dollari; una cifra che ha senso se si considerano non solo l'importanza delle star coinvolte e i materiali costosi di questo sport, ma anche il fatto che si è deciso di girare molte scene di gara dal vivo durante i Gran Premi, cercando di dare maggiore autenticità e realismo. A proposito di realismo, in molti si chiedono se gli attori abbiano davvero guidato le auto e la risposta è. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Come Brad Pitt e Damson Idris hanno imparato a guidare le auto di Formula 1 (che in realtà hanno motori da F2)

In questa notizia si parla di: brad - pitt - damson - idris

F1: trailer del film Warner Bros con Brad Pitt, Damson Idris e protagonisti reali in pista - Il nuovo trailer di F1, appena rilasciato da Warner Bros. Italia, è un'imperdibile immersione nel mondo della Formula 1.

Al Politeama dal 27 giugno «F1 - IL FILM» VENERDÌ 27/06 > ore 21:00 SABATO 28/06 > ore 21:00 DOMENICA 29/06> ore 18:30 > ore 21:00 LUNEDÌ 30/06 > ore 21:00 Regia di Joseph Kosinski. Un film con Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon, Tobias Men Vai su Facebook

Translate postMsc Crociere compare nel film #F1TheMovie con Brad Pitt e Damson Idris nei panni di due piloti di Formula 1. Il brand è presente sulle auto da corsa, sulle uniformi del team e sulle tute dei piloti https://goldenbackstage.com/2024/08/logo-msc-co Vai su X

Come Brad Pitt e Damson Idris hanno imparato a guidare le auto di Formula 1 (che in realtà hanno motori da F2); Brad Pitt e Damson Idris sono protagonisti dello spot di Heineken 0.0 girato sul set di “F1 - Il film”; Brad Pitt and Damson Idris Hilariously Hijack ‘F1’ Interview With Heated Hot Dogs Debate | Video.

Come Brad Pitt e Damson Idris hanno imparato a guidare le auto di Formula 1 (che in realtà hanno motori da F2) - È uscito F1, il film, e il pubblico non potrebbe essere più entusiasta di vedere sul grande schermo Brad Pitt e Damson Idis insieme ad alcuni dei loro piloti preferiti. Secondo gqitalia.it

F1 è al cinema: Brad Pitt in pista ad alta velocità per il film sulla Formula Uno - Diretto da Joseph Kosinski, il film ufficiale sulla Formula 1 arriva al cinema oggi, 25 giugno, con Warner Bros. Lo riporta comingsoon.it