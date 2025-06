Come abbinare la stampa a pois mania estiva delle celeb

La stampa a pois, simbolo di eleganza senza tempo, si rinnova nell’estate delle celebrity, creando outfit freschi e di tendenza. Su abiti leggeri, gonne o bluse di cotone e lino, questa fantasia infonde vivacità e allegria, perfetta per le giornate calde e spensierate. Scopri come le star interpretano questa mania estiva e lasciati ispirare per un look irresistibile: perché il pois è il tocco chic che non passa mai di moda.

La stampa a pois, intramontabile e versatile, si adatta perfettamente alla stagione estiva. Ideale su abiti leggeri, gonne o bluse in cotone e lino, dona freschezza e movimento. Ecco i look delle celeb. Ad esempio, Gigi Hadid Gigi Hadid ha scelto blusa a maniche corte di Morton Myles, jeans a vita bassa con risvolto firmati Levi’s, borsa vintage di Moschino e mocassini di Miu Miu, mentre sua sorella Bella ha optato per un mini abito svasato di Frankies Bikinis e degli stivali texani di Kemo Sabe. Kate Middleton ha indossato un vestito di Alessandra Rich, stretto in vita da un drappeggio di tessuto, delle pump di Ralph Lauren e una mini bag di Demellier. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Come abbinare la stampa a pois, mania estiva delle celeb

