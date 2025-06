Coltellate fuori alla paninoteca | 5 anni al figlio del boss dei Casalesi

Una vicenda che scuote la tranquilla comunità di Casal di Principe, dove i legami di sangue si intrecciano con il mondo criminale. Luigi Bianco, figlio del noto boss dei Casalesi, è stato condannato a cinque anni e quattro mesi per un grave episodio di violenza. Una sentenza che sottolinea come la giustizia affronta con fermezza ogni forma di criminalità, riaffermando il principio che nessuno è sopra la legge.

Cinque anni e quattro mesi per Luigi Bianco, 21enne di Casal di Principe figlio di Augusto, noto esponente del clan dei Casalesi. Lo ha deciso il giudice di Napoli Nord all’esito del giudizio celebrato con rito abbreviato. Il giudice Mariangela Guida ha riconosciuto a Bianco jr, difeso. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: anni - figlio - casalesi - coltellate

