Colpo Napoli si attendono novità in serata | è già tutto previsto

Il mercato del Napoli è in fermento e già si respirano grandi novità in serata. Dopo aver chiuso gli accordi con grandi nomi come Marianucci e De Bruyne, il club partenopeo punta a rafforzarsi ulteriormente per affrontare al meglio la prossima stagione. Giovanni Manna lavora senza sosta per regalare ad Antonio Conte una rosa competitiva in tutte le competizioni: Serie A, Champions League, Coppa Italia e Europa League. Rimanete sintonizzati, perché l’azione è appena iniziata.

Per un colpo del Napoli sono attese ulteriori novità già in serata. Il Napoli, di fatto, la squadra leader di questa sessione estiva del campionato di Serie A. Dopo Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, infatti, Giovanni Manna è impegnato a regalare altri giochi ad Antonio Conte. Anche perché il Napoli ha come obiettivo quello di allestire una rosa che possa competere nelle quattro competizioni che dovrà affrontare l’anno prossimo: Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Proprio per questo motivo, di fatto, in casa azzurra sono pronte delle ulteriori novità in serata. Calciomercato Napoli, in serata ci saranno ulteriori novità per il nuovo arrivo: ecco i dettagli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Colpo Napoli, si attendono novità in serata: è già tutto previsto

In questa notizia si parla di: napoli - colpo - novità - serata

Colpo di scena Osimhen, offerta rifiutata dal Napoli: gioia Juve - Colpo di scena sul fronte Osimhen: l’offerta della Juventus per il talentuoso attaccante del Napoli è stata rifiutata.

#SSCNapoli - Noa Lang, il Napoli è a un passo dal terzo colpo dell’estate #Calcio #Lang #Napoli #ADL #Calciomercato #Conte #NanoTV Vai su Facebook

Ultimo giorno di calciomercato live: tutto fatto per Okafor, 1.5 milioni di euro per il prestito; Ucciso da un colpo di pistola, a 19 anni in una sala-slot, in provincia di Caserta: minorenne fermato per omicidio; Bistecca e partita, serata di svago per Antonio Conte in un noto locale del Vomero | VIDEO.