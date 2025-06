Colpo in un pub a Salerno | rubato il fondo cassa e le mance dei dipendenti

Un altro episodio di furto scuote Salerno: questa volta al The Clan Tavern Scottish pub, dove ladri hanno forzato l’ingresso, danneggiando porta e serranda, e sottraendo il fondo cassa e le mance dei dipendenti. Un colpo che lascia ancora una volta l’amaro in bocca alla comunità locale, evidenziando la crescente necessità di maggiori controlli e sicurezza. La legalità deve tornare a regnare anche nelle notti della città.

Ennesimo colpo, nella notte appena trascorsa, a Salerno città. È stata la volta del The Clan Tavern Scottish pub di via San Leonardo, dove ignoti si sono introdotti danneggiando la porta d'ingresso e la serranda - la cui riparazione è costata circa 200 euro- portando via 100 euro, alias il fondo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

