Colpo di mercato dell' Ekipe Orizzonte | la nazionale olandese Vivian Sevenich è rossazzurra

Il colpo di mercato dell’Ekipe Orizzonte, in vista della prossima stagione, promette di rinvigorire la squadra e contribuire a mantenere il suo dominio nel campionato di pallanuoto femminile. La recente acquisizione della nazionale olandese Vivian Sevenich, infatti, rappresenta un investimento strategico volto a rafforzare ulteriormente le ambizioni rossazzurre. Dopo aver festeggiato il venticinquesimo scudetto, la società continua a puntare all’eccellenza, investendo sui talenti più promettenti del panorama internazionale.

È trascorso quasi un mese da quando l’Ekipe Orizzonte ha conquistato il venticinquesimo scudetto della sua storia nel campionato di pallanuoto femminile, ma in queste settimane la società rossazzurra ha continuato a lavorare con grande attenzione per pianificare la prossima stagione nel migliore. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Nata il 28 febbraio 1993, originaria di Lichtenvoorde, alta 180 cm, nell'ultima stagione in patria al Donk, vanta un curriculum straordinario con tante esperienze prestigiose in campo internazionale

