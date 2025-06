Colpo di calore mentre lavora sul tetto | task force per soccorrere l’operaio

Il sole cocente e le alte temperature di ieri hanno rischiato di trasformare una giornata di lavoro in una tragedia a Fano. Un operaio di 49 anni, impegnato sul tetto di un capannone, ha subito un colpo di calore che ha richiesto un intervento d’emergenza da parte della task force di soccorso. La sua storia ci ricorda quanto sia fondamentale la prevenzione e la rapidità di intervento in situazioni di emergenza.

Fano, 26 giugno 2025 – Lavorava ai pannelli solari sul tetto di un capannone della Profilglass: il fortissimo caldo di ieri, intorno alle 15, gli ha causato un malore. I pompieri sono dovuti andare a prenderlo con l’autoscala, per riportarlo a terra incolume dall’altezza, circa 10 metri, in cui si trovava. L’addetto è un 49enne dipendente di una ditta esterna, incaricata di eseguire quel montaggio su una struttura situata in via Meda. Ma il sole a picco e la temperatura che ieri pomeriggio, a quell’ora, forse toccava i 35 gradi, hanno provocato quel malore. Forse l’operaio aveva bevuto poco. Fatto sta che si è sentito mancare e i suoi colleghi hanno dato l’allarme, chiamando il 118. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Colpo di calore mentre lavora sul tetto: task force per soccorrere l’operaio

