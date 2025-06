Colpo a sorpresa Juve è tutto vero | arriva la prima offerta ufficiale

Il mercato della Juventus si infiamma: un colpo a sorpresa da 15 milioni per il difensore dell’Osasuna potrebbe cambiare le carte in tavola. Mentre i bianconeri affrontano il Manchester City in una sfida decisiva, il club si prepara a fare sul serio, puntando a rafforzare la rosa e a conquistare nuovi traguardi. La tensione aumenta, ma la strategia è chiara: il futuro bianconero si scrive adesso.

Il mercato della Juventus entra nel vivo: i bianconeri fanno sul serio e offrono 15 milioni per il difensore dell’Osasuna La Juventus questa sera sarà impegnata nella sfida contro il Manchester City di Guardiola, l’ultimo match della fase a gironi del Mondiale per Club, decisivo per il primo posto. Dopo le prime due partite, in cui la squadra ha trasmesso segnali più che positivi, i bianconeri saranno chiamati a dare un ulteriore prova di forza. Gli impegni nel Mondiale però non fermano le trattative della società che, dopo aver puntato definitivamente su Tudor per la prossima stagione, dovrà cercare di investire al meglio per regalare al tecnico una squadra competitiva su più fronti. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Colpo a sorpresa Juve, è tutto vero: arriva la prima offerta ufficiale

