Coloni israeliani attaccano villaggi palestinesi in Cisgiordania

La tensione in Cisgiordania raggiunge nuovi picchi: immagini scioccanti di attacchi da parte di coloni israeliani ai villaggi palestinesi testimoniano un'escalation di violenza e conflitto. Telecamere catturano scene di guerriglia urbana, con uomini armati che lanciano pietre e provocano devastazione. La comunità internazionale si interroga sulle cause e le possibili soluzioni di questa spirale di violenza. La pace sembra sempre più lontana, ma quali passi si possono intraprendere per fermare questa spirale?

Immagini delle telecamere a circuito chiuso mostrano coloni israeliani che attaccano villaggi palestinesi in Cisgiordania. Nel villaggio di Taybeh, uomini con il volto coperto e armati di bastoni lanciano pietre e parlano in ebraico. Un altro video mostra un'auto in fiamme nella città di Kafr Malk. Il ministero della Salute palestinese ha dichiarato che tre persone sono state uccise dopo che coloni ebrei hanno assaltato una città nella Cisgiordania occupata. L'esercito israeliano ha confermato che i coloni hanno dato fuoco ad alcune proprietà nella città di Kafr Malk e ha dichiarato che cinque persone sono state arrestate. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Coloni israeliani attaccano villaggi palestinesi in Cisgiordania

