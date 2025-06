Coloni israeliani attaccano villaggi palestinesi | i video delle telecamere a circuito chiuso

Le immagini sconvolgenti catturate dalle telecamere a circuito chiuso rischiarano un lato oscuro del conflitto israelo-palestinese, rivelando attacchi violenti di coloni israeliani contro villaggi palestinesi in Cisgiordania. Questi video, diffusi dall'organizzazione per i diritti umani B’Tselem, testimoniano una realtà drammatica fatta di tensione, paura e violenza. La verità emerge forte e chiara: è arrivato il momento di interrogarsi seriamente su come promuovere la pace e la sicurezza per tutti.

Le immagini delle telecamere a circuito chiuso diffuse giovedì da una associazione che si occupa di diritti umani mostrano coloni israeliani che attaccano villaggi palestinesi in Cisgiordania. Un video di B'Tselem mostra uomini con il volto coperto, armati di bastoni che lanciano pietre e parlano in ebraico nel villaggio di Taybeh. Un secondo video dell'organizzazione mostra fumo che sale e un'auto in fiamme nella cittĂ di Kafr Malk. Il ministero della Salute palestinese ha dichiarato che tre persone sono state uccise dopo che persone provenienti dalle colonie di Israele hanno assaltato una cittĂ nella Cisgiordania occupata.

