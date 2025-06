Collocata in una comunità protetta a Crema assieme ai figli l' ex marito riesce a trovarla

In un gesto che desta sdegno, un uomo di 41 anni ha violato la sicurezza di una comunità protetta a Crema, trovando comunque il modo di avvicinarsi alla ex moglie e ai figli. La vicenda sottolinea la complessità e l’urgenza di tutelare davvero le vittime di persecuzioni. La giustizia ha fermato l’aggressore, ma la sfida a garantire sicurezza e rispetto deve continuare.

