Colleferro Ultime tre presentazioni di libri per la stagione letteraria Conversazioni con gli autori Il 26 27 e 28 Giugno in Biblioteca Comunale

Si avvicina il gran finale della stagione letteraria a Colleferro con le ultime tre affascinanti presentazioni di libri, inserite nel ciclo “Conversazioni con gli autori”. Dal 26 al 28 giugno, la Biblioteca Comunale si trasformerà in un vivace palcoscenico di incontri, spunti e scoperte letterarie. Un’occasione imperdibile per appassionati e curiosi di connettersi con autori e nuove storie. Non perdere questa entusiasmante conclusione: il mondo della cultura ti aspetta!

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Si conclude, nel corso di questo fine settimana, il ciclo di incontri “Conversazioni con gli autori”. Una stagione L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. Ultime tre presentazioni di libri per la stagione letteraria “Conversazioni con gli autori”. Il 26, 27 e 28 Giugno in Biblioteca Comunale

In questa notizia si parla di: colleferro - stagione - conversazioni - autori

Dallo smaltimento alla produzione: negli impianti di Anagni e Colleferro, nel Lazio, due fabbriche rischiano un cambio di destinazione che suscita dubbi a livello etico, ambientale e di sostenibilità economica. Dopo anni dedicati allo smaltimento di esplosivi e Vai su Facebook

Colleferro. Biblioteca comunale “Riccardo Morandi”. Continuano gli incontri di “Conversazioni con gli Autori”. Il programma del mese di Giugno; Colleferro, presentazione del libro “Un paio d’anime” del poeta Vinicio Salvatore Di Crescenzo; Colleferro si tinge di noir: Emma Saponaro presenta Il Gufo.

Colleferro. Estremamente interessante la presentazione in Biblioteca Comunale del libro di Giovanni Grasso “L’Amore non si vede” - COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Alla Biblioteca comunale “Riccardo Morandi” di Colleferro, Sabato 16 Giugno – per il ciclo di incontri “Conversazioni con gli autori” – il protagonista è stato Giovanni ... Da informazione.it