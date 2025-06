Colì al comando dell’Ufficio circondariale marittimo

Con entusiasmo e rispetto, si avvicina il momento di un importante cambio al comando dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico. Dopo quasi tre anni di dedizione e servizio, il tenente di vascello Francesco Marzolla cede il passo, pronti a dare il benvenuto al suo successore. La cerimonia ufficiale di passaggio si svolgerà venerdì alle 10.30 in piazza Spose dei Marinai, un momento di grande significato per tutta la comunità marittima.

Si stanno espletando gli ultimi preparativi per il passaggio di consegne al comando dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico, la cui cerimonia ufficiale si svolgerà venerdì mattina alle 10.30 in piazza Spose dei Marinai. Il tenente di vascello Francesco Marzolla, 42 anni, laureato in giurisprudenza, lascia Cesenatico dopo poco meno tre anni di servizio (è arrivato nei primi giorni di settembre 2022 proveniente dalla Capitaneria di porto di Termoli), per diventare Caposervizio personale marittimo, attività marittime e contenzioso a Chioggia. Al suo posto arriva il tenente di vascello Emanuela Colì, 31 anni, originaria di Lecce, proveniente dalla Direzione marittima di Bari dove era Capo sezione gente di mare e pesca, per la quale il porto di Cesenatico è il primo comando.