Coldiretti Torino ' stalle in allarme per il caldo'

Con l’arrivo del caldo torrido, le stalle torinesi si trovano in prima linea per proteggere il benessere delle mucche, vittime di temperature sempre più elevate. Coldiretti Torino segnala un allarme crescente, sottolineando l’importanza di adottare sistemi di raffreddamento e monitoraggio. La sfida è grande, ma la salvaguardia degli animali è una priorità assoluta: un impegno che coinvolge tutta la comunità agricola locale.

Stalle in allarme per il rialzo delle temperature anche nel Torinese, soprattutto in pianura: lo evidenzia Coldiretti Torino, in una nota. Le mucche, come tutti gli animali a pelo, patiscono infatti il caldo e il loro benessere in questo momento deve essere monitorato attentamente. Per questo, molte aziende si stanno dotando di sistemi per rinfrescare il corpo delle mucche. Gli animali stazionano intanto ormai quasi dappertutto in stalle aperte su tutti i lati, progettate per una buona circolazione d'aria. "Il benessere animale - osserva il presidente di Coldiretti Torino, Bruno Mecca Cici - è un fatto di civiltà e professionalità, ma è anche un tema economico cruciale.

