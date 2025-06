Colapinto | Avevo Easyjet ma sono finito sul jet privato di Hamilton Il volo più bello in vita mia

Franco Colapinto ci regala un racconto emozionante: dal suo viaggio con easyJet alla scoperta del jet privato di Lewis Hamilton, un’esperienza che ha definito “il volo più bello della mia vita”. Un’avventura unica nel suo genere, che trasmette il potere delle passioni e delle opportunità inattese. Scopriamo insieme i dettagli di questa incredibile avventura che ha lasciato il segno nella sua carriera e nella sua vita.

Franco Colapinto, prima del GP Austria, ha svelato di aver volato sul jet privato di Lewis Hamilton, che lo ha invitato a bordo e gli ha fatto vivere un'esperienza straordinaria: "Il volo più bello della mia vita". 🔗 Leggi su Fanpage.it

