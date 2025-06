Codognè nasce la prima comunità energetica rinnovabile

...si uniscono per creare un sistema energetico più pulito, efficiente e condiviso. La Comunità Energetica Rinnovabile di Codognè rappresenta un passo importante verso un futuro sostenibile, in cui ogni membro può contribuire attivamente alla transizione ecologica, riducendo le emissioni e promuovendo l'autonomia energetica del territorio. Un esempio concreto di come la collaborazione possa fare la differenza.

Sarà costituita la Comunità Energetica Rinnovabile (CER) di Codognè, un progetto ambizioso e concreto che guarda al futuro con responsabilità, sostenibilità e partecipazione. Si tratta di un nuovo modello di produzione e condivisione dell’energia, in cui cittadini, imprese ed enti pubblici. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: codognè - comunità - energetica - rinnovabile

Maxi-parco solare, Triulza si ribella: “Deturpa il paesaggio, il Comune lo fermi”; Il caso Triulza approda giovedì in consiglio comunale a Codogno: «Niente è deciso»; LODIGIANO La Regione seleziona sette comuni per costituire le comunità energetiche.