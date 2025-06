Cocktail a base vino dealcolati e rosati | i trend in ascesa nel mercato canadese

Nel vibrante mercato canadese, i cocktail a base di vini dealcolati e rosati stanno conquistando un pubblico sempre più ampio, dai veterani agli esploratori del gusto. L’indagine Nomisma svela strategie innovative per attrarre sia i consumatori tradizionali sia i nuovi appassionati, aprendo le porte a un universo di sapori irresistibili e modalità di consumo più leggere. Scopriamo insieme come trasformare questa tendenza in un vero successo di mercato.

Come attirare vecchi e nuovi consumatori in Canada. L'indagine Nomisma svela i segreti per conquistare anche chi ancora non beve vino.

