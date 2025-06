Coca-Cola Pizza Village 2025 la lineup musicale dal 1° al 6 luglio a Napoli

Preparati a vivere un’estate memorabile al Coca-Cola Pizza Village 2025 di Napoli! Dal 1° al 6 luglio, il festival trasformerà il cuore della città in un palcoscenico di emozioni con una lineup musicale che spazia dagli artisti più amati ai grandi ritorni, creando un’atmosfera unica tra musica, pizza e divertimento. Con RTL 102.5 come partner ufficiale, ogni sera sarà una festa da non perdere, arricchendo il racconto di questa straordinaria kermesse.

Sul Palco del Coca-Cola Pizza Village 2025, una squadra da stadio tra hit, emozioni e grandi ritorni. La musica torna protagonista al Coca-Cola Pizza Village 2025, affiancando il racconto della pizza con un programma di eventi serali che animeranno l'area live del villaggio dal 1° al 6 luglio. Grazie alla collaborazione con RTL 102.5, official media partner

Coca-Cola Pizza Village 2025: Non solo pizza ma tanta musica, eventi e giochi. Alla Mostra d’Oltremare dall’1 al 6 luglio - Preparati a vivere un’estate indimenticabile a Napoli! Dall’1 al 6 luglio, la Mostra d’Oltremare si trasforma nel cuore pulsante del Coca-Cola Pizza Village 2025, un evento che unisce gusto, musica, divertimento e tanto spettacolo.

Maglia Azzurra presenta la sua squadra: ogni sera si esibiranno sul palco del Coca-Cola Pizza Village tanti artisti che vi faranno ballare, emozionare e cantare con tanta musica. Restate con noi per scoprirli tutti. Mercoledì 2 Luglio sul palco Veronica Si

