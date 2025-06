Cluster e innovazione la presidente Proietti | In Umbria un modello per l’Europa

In un mondo in rapido cambiamento, l’innovazione e la collaborazione sono le chiavi del successo. La presidente Proietti sottolinea come i cluster siano ormai una necessità, non un lusso, e in Umbria si stanno già rivelando motori di crescita concreta. La tappa umbra di Cluster Meet Regions rappresenta un’opportunità unica per rafforzare queste sinergie e mostrare al pubblico europeo come il nostro modello possa diventare esempio virtuoso per l’intera Europa.

"I cluster non sono un lusso, ma una necessità. E in Umbria abbiamo già esempi concreti del loro potenziale". Con queste parole la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha aperto i lavori della tappa umbra di Cluster Meet Regions, l'iniziativa promossa dalla European Cluster Collaboration Platform per conto della Commissione Europea, a Foligno. L'evento, ospitato nella cornice di Palazzo Trinci, ha riunito rappresentanti istituzionali, amministrazioni locali, esperti e cluster industriali e innovativi provenienti da diverse regioni italiane ed europee. "È un grande orgoglio – ha dichiarato Proietti – che l'Umbria sia stata scelta come sede di questa due giorni di confronto, che guarda al futuro dell'economia europea con una visione condivisa di sostenibilità e competitività.

