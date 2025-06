Clima impazzito in Francia dopo il caldo torrido un'ondata di maltempo causa due morti e decine di feriti

Il clima francese sembra aver imboccato una via imprevedibile, passando dal caldo torrido a violentissimi temporali. Questa escalation climatica ha giĂ mietuto vittime, feriti e lasciato migliaia di persone senza elettricitĂ . Il Paese si trova ora ad affrontare una emergenza senza precedenti, con danni diffusi e interventi di soccorso incessanti. La situazione richiede attenzione e azioni concrete per proteggere cittadini e territori. Continua a leggere per scoprire come sta evolvendo questa crisi climatica.

Violenti temporali hanno colpito la Francia dopo un'ondata di caldo, causando 2 morti, 1 ferito grave e 16 lievi. Oltre 86.000 case sono senza elettricitĂ . Danni a edifici, blackout, trasporti interrotti e migliaia di interventi dei soccorsi in tutto il Paese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: francia - caldo - ondata - morti

