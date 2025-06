Clima impazzito dopo il caldo un’ondata di maltempo causa morti e feriti

Dopo un’ondata di caldo record, la Francia si è scossa con una violentissima tempesta, causando vittime e blackout diffusi. Un chiaro segnale dei cambiamenti climatici in atto, che portano fenomeni meteorologici sempre più estremi e imprevedibili. Scopriamo insieme cosa è successo, dove il danno è stato più grave e come possiamo affrontare questa emergenza climatica.

Dopo una giornata di calore estremo, con temperature oltre i 35 gradi, la Francia è stata investita da una violenta ondata di maltempo che ha causato vittime, decine di feriti e lasciato oltre 110mila abitazioni senza elettricità. L'episodio mette ancora una volta in evidenza gli effetti estremi del cambiamento climatico, con transizioni meteorologiche sempre più rapide e distruttive. Ecco cos'è successo, dove si è verificato l'impatto peggiore e quali sono le conseguenze ancora in corso.

