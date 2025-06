Classifica Juve Mondiale per Club LIVE | tutti gli aggiornamenti e la posizione dei bianconeri

Il Mondiale per Club entra nel vivo, e i tifosi della Juventus sono in trepidante attesa di conoscere la posizione dei bianconeri nella classifica mondiale per club. Con aggiornamenti in tempo reale, scopriremo insieme come si stanno comportando i nostri campioni nelle sfide decisive di questa fase, e quali saranno le prossime mosse per raggiungere la vetta. Restate con noi per non perdere neanche un dettaglio sulla corsa della Juventus verso il successo internazionale!

Classifica Juve Mondiale per Club LIVE: tutti gli aggiornamenti con la posizione dei bianconeri e la situazione girone per girone. Il Mondiale per Club entra nel vivo con partite sempre più decisive in vista della fase finale. La Juve di mister Tudor scende in campo giovedì 19 giugno alle 3:00 contro l ‘Al Ain, domenica 22 giugno alle 18:00 contro il Wydad AC e giovedì 26 giugno alle 21:00 contro il Manchester City. Di seguito tutti gli aggiornamenti girone per girone con la classifica Juve Mondiale per Club. TUTTI I RISULTATI DEL MONDIALE PER CLUB Classifica Juve Mondiale per Club, la situazione girone per girone. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Classifica Juve Mondiale per Club LIVE: tutti gli aggiornamenti e la posizione dei bianconeri

Sponsor Juve, solo Jeep sarà presente sulle maglie al Mondiale per Club: svelato il motivo. Importante distinzione con Visit Detroit in vista delle prossime stagioni - La Juventus ha annunciato che, al Mondiale per Club, solo Jeep apparirà sulle maglie della squadra, mentre Visit Detroit sarà riservato alle partite nazionali.

Juve prima o seconda del girone al Mondiale per Club, cosa serve contro il City e l’avversaria agli ottavi - Cosa serve alla Juventus per chiudere al primo posto la fase a gironi del Mondiale per Club. Secondo fanpage.it

Diretta Juventus-Manchester City: segui la partita del Mondiale per Club - Dalle 21 a Orlando i bianconeri di Tudor sfidano la squadra di Guardiola: in palio c'è il primo posto del girone G ... Segnala corrieredellosport.it