Clan Mallardo la cassazione annulla la Sentenza di Biasone

La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente annullato la sentenza di Biasone, ribadendo l’importanza di un’azione giudiziaria accurata contro le infiltrazioni mafiose. Biagio Vallefuoco, giuglianese del ’68, conosciuto come Biasone, era stato condannato a 10 anni per associazione mafiosa, ma ora si apre un nuovo capitolo nel complesso mondo della lotta alla criminalità organizzata. La decisione solleva interrogativi e riflessioni sulla battaglia contro il malaffare.

Biagio Vallefuoco, giuglianese del '68, alias Biasone era stato condannato a 10 anni di reclusione per associazione mafiosa in qualità di partecipe del clan Mallardo, con il ruolo di referente del clan per la fascia costiera del Comune di Giugliano in Campania. La Suprema Corte di Cassazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: clan - mallardo - cassazione - annulla

Tentata estorsione in un cantiere: arrestati due soggetti vicini al clan Mallardo - I Carabinieri di Giugliano hanno arrestato due individui accusati di tentata estorsione in concorso, perpetrata con modalità mafiose.

Diana Gaetano classe 76 alias “pella pella”, era stato arrestato lo scorso febbraio con l’accusa di associazione mafiosa, ritenuto essere il braccio destro del reggente del clan Mallardo Domenico Pirozzi alias Mimì 'o pesante. Vai su Facebook

Clan Mallardo, la cassazione annulla la Sentenza di “Biasone”; Clan Mallardo, la cassazione annulla la Sentenza di “Biasone”; Omicidio Autuori a Pontecagnano. La Cassazione annulla l'ergastolo per il presunto assassino.

Clan Mallardo a Giugliano, annullata condanna per Biagio Vallefuoco: nuovo processo in appello - La Cassazione ha annullato la condanna a 10 anni inflitta a Biagio Vallefuoco, alias "Biasone", ritenuto referente del clan Mallardo sulla fascia costiera di Giugliano in Campania. Da msn.com

Clan Mallardo, colpo di scena in Cassazione: tutto da rifare per Biasone - Clan Mallardo, colpo di scena in Cassazione: tutto da rifare per Biasone: dovrà pronunciarsi la corte di appello ... Riporta internapoli.it